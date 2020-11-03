شكرا لقرائتكم خبر «إطعام» توزع 264 ألف كجم لحوم وخضار خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الجمعية أنها حققت خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا في الإيرادات العامة للجمعية يقابله انخفاض في معدل المصروفات، إذ بلغ نمو الإيرادات المحققة منذ بداية العام الحالي حتى 30 سبتمبر 29%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل الانخفاض بالمصروفات 14%. وبلغ عجز الإيراد السنوي للوقف الرئيس للجمعية 36%، جراء تخفيض قيمة الإيجار التي تسببت بها جائحة كورونا.وأشارت إلى تحقيقها نموا في معدل التوطين بلغ 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين 94% من خلال وجود 155 موظفا بالجمعية.
وأعلنت عن إنجاز 83% من مشروع إعادة تأهيل مقرات وفروع الجمعية، إذ تم الانتهاء من إعادة تأهيل فرعي الجمعية بالرياض وجدة.
الكميات الموزعة شملت:
- 12,620 سلة غذائية
- 8883 وجبة
- 71,5 كجم لحوم طازجة
- 7093 سلة خضار وفواكه
- 185 كجم تمور
- 7093 سلة مخبوزات
كانت هذه تفاصيل خبر «إطعام» توزع 264 ألف كجم لحوم وخضار خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.