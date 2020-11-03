شكرا لقرائتكم خبر «إطعام» توزع 264 ألف كجم لحوم وخضار خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الجمعية الأهلية للطعام «إطعام» 264 ألف كجم من اللحوم الطازجة والخضار والفاكهة والتمور خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 4174 أسرة في الشرقية والرياض وجدة.

وأوضحت الجمعية أنها حققت خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا في الإيرادات العامة للجمعية يقابله انخفاض في معدل المصروفات، إذ بلغ نمو الإيرادات المحققة منذ بداية العام الحالي حتى 30 سبتمبر 29%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل الانخفاض بالمصروفات 14%. وبلغ عجز الإيراد السنوي للوقف الرئيس للجمعية 36%، جراء تخفيض قيمة الإيجار التي تسببت بها جائحة كورونا.

وأشارت إلى تحقيقها نموا في معدل التوطين بلغ 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين 94% من خلال وجود 155 موظفا بالجمعية.

وأعلنت عن إنجاز 83% من مشروع إعادة تأهيل مقرات وفروع الجمعية، إذ تم الانتهاء من إعادة تأهيل فرعي الجمعية بالرياض وجدة.

الكميات الموزعة شملت: