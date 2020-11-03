381 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 436 حالة

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وأشارت الوزارة إلى إجراء 53819 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنه أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، مشددة على كل شخص عند خروجه من المنزل أن يلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
- إجمالي الحالات 348,037
- الحالات النشطة 7928
- المتعافون 334,672
- الوفيات 5437
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