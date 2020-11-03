381 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 436 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 436 حالة، و17 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 348037 حالة، من بينها 7928 حالة نشطة، منها 755 حالة حرجة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 53819 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنه أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، مشددة على كل شخص عند خروجه من المنزل أن يلبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات 348,037

الحالات النشطة 7928

المتعافون 334,672

الوفيات 5437

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏