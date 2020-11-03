إسلامية عسير: التصدعات وراء هدم الجامع الكبير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدم الجامع الكبير بمحافظة خميس مشيط إلى الحاجة لإعادة بنائه وفق أحدث المعايير إثر موافقة سامية كريمة على بنائه مجددا، لافتة إلى أنه يعد من أقدم المساجد في المحافظة وبات بحاجة ماسة لإعادة البناء بعد ظهور تصدعات وشقوق تشكل خطرا على المصلين ورواده. وأكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي على أن هدم الجامع الكبير بخميس مشيط جاء بناء على موافقة سامية كريمة بإعادة بنائه وفق أحدث المعايير، مشيرا إلى أن كثيرا مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية أعمال الهدم عارية من الصحة، وأن الجامع في حلته الجديدة سيكون علامة فارقة بالمحافظة بعد اعتماد تصاميمه ومخططاته الفنية. عن الجامع الكبير: تأسس قبل 50 عاما.

ارتبط اسمه باسم جامع الحواشي نسبة إلى أحمد الحواشي الذي ظل يؤم محرابه على مدى 40 عاما.

شهد حادثة مأساوية في عام 1429 حيث نشب حريق بأحد ملحقاته أدى إلى وفاة اثنين من أبناء الحواشي.

يعد أشهر الجوامع في منطقة عسير لارتباطه بحلقات العلم والدروس العلمية منذ تأسيسه.

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