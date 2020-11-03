شكرا لقرائتكم خبر عمومية هيئة الصحفيين السعوديين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد هيئة الصحفيين السعوديين اليوم جمعيتها العمومية «حضوريا» عند الثانية عشرة والنصف ظهرا بمقر الهيئة. ودعت الهيئة أعضاءها المجددين لعضويتهم عن العام الحالي 2020م لحضور الاجتماع والإسهام في النقاش الذي يخدم مسار الهيئة، وتطلعاتها القادمة لخدمة المهنة والمهنيين. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك أن جدول الأعمال الذي أقره مجلس الإدارة يتضمن عرضا لما قامت به الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على القوائم المالية، إضافة للاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك أن جدول الأعمال الذي أقره مجلس الإدارة يتضمن عرضا لما قامت به الهيئة وفروعها في الفترة الماضية، والمصادقة على القوائم المالية، إضافة للاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية هيئة الصحفيين السعوديين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.