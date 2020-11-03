ورشة لحصر التراث الثقافي غير المادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الجمعية السعودية للمحافظة على التراث غدا بالمنطقة الشرقية ورشة عمل بعنوان «إشراك المجتمع المحلي في إعداد قوائم الحصر الأولية لعناصر التراث الثقافي غير المادي في شرق المملكة»، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل الافتراضية التي تقيمها الجمعية في هذا المجال.

وأوضحت مديرة التراث غير المادي بالجمعية المشرفة على الورش التدريبية، رهاف قصاص، أن ذلك يأتي بدعم من وزارة الثقافة، حيث تهدف الورش إلى حصر التراث الثقافي غير المادي وطنيا، ليصبح لدى المملكة قاعدة بيانات ثرية بعناصر التراث الثقافي غير المادي المنفردة والمشتركة والمهددة بالاندثار.

وبينت أن الورش تهدف إلى تعريف وتوعية أفراد المجتمع بالآليات والأدوات التي تسهم في توثيق التراث الثقافي غير المادي وتناقله عبر الأجيال.

يذكر أن الجمعية أقامت خلال أكتوبر الماضي ثلاث ورش عمل شارك فيها عدد من خبراء اليونسكو المعتمدين، بحضور تجاوز 170 شخصا من المهتمين والباحثين في مجال التراث الثقافي غير المادي بالمملكة. وتستكمل الجمعية حاليا التحضير لورش العمل المتبقية التي سيعلن عن مواعيد انعقادها تباعا، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والجمعية.