شكرا لقرائتكم خبر وزراء ثقافة العشرين يناقشون تعزيز الحوار الملهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة قادة المنظمات الثقافية الدولية من أجل تبادل الأفكار والخبرات للإسهام في نمو الاقتصاد الثقافي العالمي، تعقد وزارة الثقافة غدا الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة بدول مجموعة العشرين تحت شعار «نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد»، برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.

وسيناقش الوزراء وقادة المنظمات وضيوف مجموعة العشرين تعزيز حضور الثقافة وسبل دعم الاقتصاد الثقافي العالمي، ومد جسور التواصل الثقافي والانفتاح على تجارب وممارسات مختلفة، وتعزيز الحوار الملهم والاهتمام بالارتقاء المعرفي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وللمقيمين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها وزراء الثقافة في قمة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بمبادرة من السعودية في عام رئاستها للمجموعة، انطلاقا من إيمانها بأهمية الثقافة ودورها المؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وستتطرق قمة وزراء الثقافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة الضارة بالتراث الثقافي، مع استعراض أفضل الممارسات الوطنية والتجارب في هذا الخصوص، إلى جانب مناقشة كيفية إنتاج المحتوى الثقافي واستهلاكه ونشره بمسؤولية واستدامة عن طريق تسخير التكنولوجيا والابتكار، وكيف للثقافة أن تكون محركا للنمو الاقتصادي، مدشنة بذلك حوارا عالميا بين وزراء الثقافة في دول العشرين، وبمستوى يجعل من الثقافة جزءا من جدول أعمال قمم مجموعة العشرين بوصفها عنصرا حيويا يؤثر في الاقتصاد والأعمال وحياة البشر.

وتعقد القمة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وتأتي قبيل انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين يومي 21 و22 نوفمبر الحالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين.

3 مجالات تركز عليها محاور القمة: