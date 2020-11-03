شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يطلع على خطة «السعودية» مع فتح باب العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



واستمع أمير المنطقة خلال الاستقبال إلى شرح عن أعمال الخطوط السعودية بعد استئناف الرحلات الداخلية التي توقفت إثر جائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، مدير عام الخطوط السعودية المعين حديثا المهندس إبراهيم العمر.واستمع أمير المنطقة خلال الاستقبال إلى شرح عن أعمال الخطوط السعودية بعد استئناف الرحلات الداخلية التي توقفت إثر جائحة كورونا ، كما اطلع على خطة «السعودية» المتزامنة مع فتح باب العمرة للمعتمرين من الداخل والخارج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على خطة «السعودية» مع فتح باب العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.