رسائل توعوية عبر شاشات الكترونية بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت أمانة العاصمة المقدسة عبر 70 شاشة الكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية للحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا ، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف أن الأمانة حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافة إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الأمانة أنتجت مجموعة من المقاطع والقوالب التوعوية؛ بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز التوعية الصحية، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

ونوه بأن الحملة تضمنت التأكيد على غسيل اليدين بالصابون باستمرار، والحفاظ على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، والحرص على تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.