الهلال الأحمر بالشرقية يباشر 768 حادثا مروريا خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال أكتوبر الماضي 6412 بلاغا إسعافيا، منها 334 بلاغا عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة فهد الغامدي، أن الفرق الطبية الإسعافية بالفرع قدمت الخدمة لـ6398 حالة إسعافية، منها 768 حالة ناتجة عن حوادث مرورية و83 حالة نزيف و24 حالة ولادة و8 حالات تسمم بالابتلاع و4 حالات تسمم باللدغ، و10 حالات إصابة عمل و83 حالة توقف قلب وتنفس و7 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة و3 حالات تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق و4 حالات صعق كهربائي وحالة ضربة شمس و33 حالة اشتباه جلطة دماغية و3 حالات نتيجة تسرب غاز، وحالة إجهاد حراري و19 حالة نتيجة انهيار مبانٍ و3 حالات بتر وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى. وأضاف أن الفرق الطبية أسعفت 3388 حالة ونقلت للمستشفيات بالمنطقة، و2887 حالة أسعفت بالموقع، وبلغت الوفيات نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 123 حالة وفاة. أبرز الحالات الإسعافية: 768 حالة ناتجة عن حوادث مرورية

88 حالة ناتجة عن حوادث دهس

123 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات

1867 حالة مرضية عادية

537 حالة مرض معد

352 حالة سقوط

129 حالة نتجت عن حرائق

5 حالات غرق

33 حالة احتجاز

17 حالة نتيجة حروق

5 حالات ناتجة عن اختناق

115 حالة أزمة قلبية

210 حالات غيبوبة

666 حالة إغماء

508 حالات أزمة تنفسية

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