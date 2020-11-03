فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية

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ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الالكتروني المخصص، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر الحالي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح للجوائز الدولية المتخصصة في مجال الصحة لعام 2020، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الالكتروني المخصص، وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر الحالي.

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