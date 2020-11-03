فحص استكشافي لمشكلات الطلاب الصحية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامج (الفحص الاستكشافي) للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين تعليم الرياض والقطاعات الصحية بالمنطقة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وإحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية، وإبلاغ أولياء الأمور بحالات أبنائهم الصحية، وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم.

وبين أن الفحص يتم من خلال آلية خاصة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وذلك من خلال تحديد موعد مناسب من قبل ولي أمر الطالب والطالبة لأقرب مركز صحي عبر تطبيق وزارة الصحة (موعد)، وبعد إجراء الفحص يتم إدراج النتيجة بحساب الطالب عبر نظام (نور)، كما يتم إرسال نتيجة فحص الطالب أو الطالبة عبر رسالة نصية إلى جوال ولي الأمر.

وأشار إلى تخصيص المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي خلال الفصل الدراسي الأول للصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ستخصص المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والرابع من المرحلة الابتدائية.