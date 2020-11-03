4 برامج تدريبية عن بعد بسياحة المدينة

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وأوضح عميد الكلية أحمد عسيري أن البرامج ستكون متاحة للراغبين من الجنسين، وستعقد بدءا من الأحد المقبل، وتشمل تخصصات إدارة الفعاليات والمناسبات، والإرشاد السياحي، ومهارة صناعة الأغذية والمشروبات «الطاهي»، وإدارة المتاحف، حيث تعد من التخصصات المتوائمة مع احتياج سوق العمل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، ممثلة في مركز خدمة المجتمع أمس، بدء التسجيل في أربعة برامج تدريبية في عدد من المجالات «عن بعد» عبر منصة مايكروسوفت تيمز.وأوضح عميد الكلية أحمد عسيري أن البرامج ستكون متاحة للراغبين من الجنسين، وستعقد بدءا من الأحد المقبل، وتشمل تخصصات إدارة الفعاليات والمناسبات، والإرشاد السياحي، ومهارة صناعة الأغذية والمشروبات «الطاهي»، وإدارة المتاحف، حيث تعد من التخصصات المتوائمة مع احتياج سوق العمل.

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