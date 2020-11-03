أم القرى تتقدم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدمت جامعة أم القرى 5 مراتب في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2021، وحازت المرتبة الـ17 من بين 160 جامعة عربية عقب تحقيقها المرتبة الـ22 في العام الماضي؛ وذلك في إطار سعيها لتعزيز تنافسيتها على النطاقين المحلي والعالمي وفق خطتها الاستراتيجية وأهدافها التنموية التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030.

ويعد تصنيف QS للجامعات العربية أحد التصنيفات الإقليمية المهمة المرتبطة بتصنيف QS للجامعات العالمية وفق معايير تتضمن السمعة الأكاديمية، والسمعة لدى أرباب الأعمال، وجودة التعليم، وجودة المنتج البحثي والمعرفي للجامعة، ونسب أعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب، مع مدى التأثير العالمي من خلال شبكة الإنترنت.

يذكر أن أم القرى دخلت ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية في تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية لعام 2021؛ وحازت المرتبة الـ474، نظير جهود قطاعاتها في الاستثمار الأمثل لقدرات منسوبيها وطلبتها وتوجيهها في مسارات محددة تحقق من خلالها معايير الجودة الجامعية.