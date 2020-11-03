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نعى ملتقى الأذان والمؤذنين على منصة "تويتر"، أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف، الآغا أحمد علي ياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، وأُديت عليه صلاة الجنازة بالحرم النبوي الشريف بصلاة العشاء يوم أمس.
والمتوفى هو "الآغا أحمد ياسين" أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة المنورة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرًا على ما قدم من عناية ورعاية للحجرة النبوية والروضة الشريفة والحرم النبوي، وأسكنه الله فسيح جناته ورفع درجته في عليين.
وفاة أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الأغا أحمد ياسين عن عمر ناهز الـ 95عبدالله العنزي الخليج 365 2020-11-03
نعى ملتقى الأذان والمؤذنين على منصة "تويتر"، أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف، الآغا أحمد علي ياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، وأُديت عليه صلاة الجنازة بالحرم النبوي الشريف بصلاة العشاء يوم أمس.
والمتوفى هو "الآغا أحمد ياسين" أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة المنورة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرًا على ما قدم من عناية ورعاية للحجرة النبوية والروضة الشريفة والحرم النبوي، وأسكنه الله فسيح جناته ورفع درجته في عليين.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:17 AM
يعد آخر الأربعة أغوات بالمدينة وأديت عليه صلاة الجنازة بالحرم الشريف
نعى ملتقى الأذان والمؤذنين على منصة "تويتر"، أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الشريفة في الحرم النبوي الشريف، الآغا أحمد علي ياسين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، وأُديت عليه صلاة الجنازة بالحرم النبوي الشريف بصلاة العشاء يوم أمس.
والمتوفى هو "الآغا أحمد ياسين" أحد الأربعة المتبقين من أغوات المدينة المنورة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرًا على ما قدم من عناية ورعاية للحجرة النبوية والروضة الشريفة والحرم النبوي، وأسكنه الله فسيح جناته ورفع درجته في عليين.
، وفاة أحد أبرز خدام الحجرة النبوية الأغا أحمد ياسين عن عمر ناهز الـ 95 ،
المصدر : الخليج 365
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