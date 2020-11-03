اخبار السعوديه

وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رحبت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بمواطني دول الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون لدى مواطني التعاون الخليجي، فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة وأن يكونو قد أنهوا العزل الاحترازي لأكثر من 72 ساعة بعد وصولهم.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتعين على الراغبين في أداء العمرة او زيارة مسجد الرسول ﷺ و الروضة الشريفة، التسجيل من خلال تطبيق " اعتمرنا " للحصول على التصاريح اللازمة، ومن ثم التوجه إلى نقطة التجمع لإجراء فحص الحرارة وإظهار تصاريح العمرة وزيارة الحرمين، ثم بعدها التوجه إلى الحرمين الشريفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا