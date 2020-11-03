شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج توضح مراحل التعامل مع مواطني التعاون الخليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رحبت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون لدى مواطني التعاون الخليجي، فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة وأن يكونو قد أنهوا العزل الاحترازي لأكثر من 72 ساعة بعد وصولهم.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتعين على الراغبين في أداء العمرة او زيارة مسجد الرسول ﷺ و الروضة الشريفة، التسجيل من خلال تطبيق " اعتمرنا " للحصول على التصاريح اللازمة، ومن ثم التوجه إلى نقطة التجمع لإجراء فحص الحرارة وإظهار تصاريح العمرة وزيارة الحرمين، ثم بعدها التوجه إلى الحرمين الشريفين.