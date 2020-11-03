شكرا لمتابعة خبر عن هجوم مسلّح في فيينا..وسفارة المملكة تحذر المواطنين المتواجدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت فيينا هجوما مسلحا في ستّة مواقع مختلفة، ما أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.
ومن جانبها تهيب سفارة المملكة بجميع المواطنين المتواجدين في ڤيينا توخي الحيطة والحذر والبقاء مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.
وقالت السفارة إنه " عند الضرورة يرجى التواصل مع السفارة على مدار الساعة على الرقم:00436765029292 ".
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