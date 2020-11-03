شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزاد على لوحتين سيارة يصل سعرهما لـ 58 ألف ريال بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت شعبة الرخص بإدارة مرور محافظة القريات، مزادًا علنيًا على لوحتين سيارة، تحملان حروفًا مميزة.
ووثق مقطع فيديو، تنافس المتواجدين للحصول على اللوحتين اللتين تحملان حروفا مميزة، أحدهما
" و هـ ب 12 " والأخرى " و هـ ب 19 " ؛ حيث وصل سعرهما إلى 58 ألف ريال.
وانتهى سعر اللوحة الأولى على 28 ألف ريال، بينما اللوحة الثانية على 30 ألف ريال.
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