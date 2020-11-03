شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الغامدي: التزاحم على الحجر الأسود يدل على التدين السطحي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الشيخ أحمد قاسم الغامدي من الازدحام و التصادم الشديد الذي يحدث لملامسة الحجر الأسود ، مما يتسبب في ايذاء المعتمرين لبعضهم ، مبينا أنها سنة فعلها الرسول ولم يحث عليها .

أوضح الغامدي: حديث الحجر الأسود يد الله في الأرض يصافح الله به عباده" من الأحاديث الموضوعة التي لها آثار اجتماعية خطيرة.

وتابع: " المعتمرين يزدحمون عند الكعبة لملامسة الحجر الاسود، ويكفي أن يشير المعتمر إليه فإن تيسر ان يمسه أو يقبله فلا بأس", دون حدوث تصادم أوازدحام عند الحجر ، فمن المحتمل أن يصل الأمر إلى أنه قد يرتكب محرم بجوار بيت الله الحرام لتحقيق سنة فعلها الرسول ولم يحث عليها.

وأكد أن التزاحم والتكالب الذي يحدث كل عام علي الحجر الأسود يدل علي التدين السطحي ، مشيرا إلى أن الناس تحتاج الى تصحيح الأحاديث التي تسببت في الكثير من الكوارث.