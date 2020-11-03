شكرا لمتابعة خبر عن ضبط دراجات عاملة في خدمات التوصيل بدون لوحات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن ضبط عدد من دراجات خدمات التوصيل المخالفة بالمنطقة. أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن ضبط عدد من دراجات خدمات التوصيل المخالفة بالمنطقة. وقالت الإدارة إنه تم ضبط عدد من الدراجات العاملة في خدمات التوصيل التي لا تحمل لوحات، مؤكدة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور ضد المخالفين.

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