شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز و7 أمراء قبل 109 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- برفقة 7 أمراء أخرين قبل 109 عامًا
ومن جانبه كشف حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع "تويتر" عن تفاصيل الصورة، و أسماء الأمراء المتواجدين بها.
والأمراء هم :الأمير سعود بن عبدالرحمن، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالعزيز آل جلوي.
وضمت الصورة :الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، الملك عبدالعزيز وعمره 36 عامًا، الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن، فيما اُلتقطت في ثاج 1329هـ/1911م”.
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