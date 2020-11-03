شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تجمع الملك عبدالعزيز و7 أمراء قبل 109 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة نادرة الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- برفقة 7 أمراء أخرين قبل 109 عامًا

ومن جانبه كشف حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع "تويتر" عن تفاصيل الصورة، و أسماء الأمراء المتواجدين بها.

والأمراء هم :الأمير سعود بن عبدالرحمن، والأمير سعد الأول بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي، والأمير عبدالعزيز آل جلوي.

وضمت الصورة :الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، الملك عبدالعزيز وعمره 36 عامًا، الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالرحمن، فيما اُلتقطت في ثاج 1329هـ/1911م”.