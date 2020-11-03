شكرا لمتابعة خبر عن " الغامدي " : البعض أدخل الدسائس في سنة الرسول لهدم الدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد قاسم الغامدي، على ضرورة تبنى مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف مشروع تنقية السنة والتاريخ والتفسير من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : "لابد أن يكون هناك جهد جماعي مؤسسي علمي مبني على معايير لتنقية السنة والتاريخ والتفسير، ويمكن اختصار الكم الهائل من الكتب، ولو أخذت سنوات".

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وأضاف " العالم الإسلامي مرّ بحالة من التدين السطحي، غيب البحث عن أصول بعض الأحاديث، والنظر في مدى صحتها".

وأشار إلى أن بعض الوضّاع أدخل الدسائس في سنة رسول الله " صلى الله عليه وسلم" لأهداف منها هدم الدين، وبعضهم تكسبا.

وأوضح أن بعضهم وضعها لموافقة هوى بعض الأمراء والسلاطين، والرواة بشر يقع عليهم ما يقع على الناس فلا يجب أن يزكون فوق منزلة الرسل.