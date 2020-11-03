بالصور.. تفاصيل صيانة «حجر إسماعيل».. وفريق متخصص ينجز الأعمال

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية لمنطقة حِجر إسماعيل وجدرانه الداخلية والخارجية، وأبوابه، وترويب أرضيات رخام «التاسوس» المقاوم للحرارة، ومعالجة رخام الجرانيت الملاصق للكعبة المشرفة، واستبدال المتضرر من فواصل التمدد بالحجر.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن أعمال الصيانة لإزالة طبقات «السيلر» السابقة، تجري وفق مراحل عدة الأولى منها بأعمال صنفرة وصيانة القطع الخشبية، ويليها مرحلة ثانية بطلاء هذه القطع الخشبية بمادة «اللكر»، وبعد ذلك إزالة القطع المعدنية بأبواب حجر إسماعيل وصيانتها بورش معتمدة من قبل المقاول وإعادة تركيبها، واستبدال المسامير المتضررة الخاصة بتثبيت أبواب حجر إسماعيل وفحص العجلات الخاصة بالأبواب ومفصلات وأقفال الأبواب والتأكد من سلامتها واستبدال المتضرر منها.

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وبيَّن أن فريقًا مختصًا من قسم الأعمال المدنية يشرف على هذه الأعمال؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من جميع العناصر المعمارية والمدنية قبل التركيب، باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة، منوهًا بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على هذه الأعمال.

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