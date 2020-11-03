عقوبة وغرامة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل.. و«قانوني» يعلّق

حدَّد خبير قانوني، عقوبة نشر الرسائل والمقاطع المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأضاف بمداخلة لـ«الإخبارية»، لو كان المتهم «القائم بنشر الرسائل والمقاطع» حدثًا تحت سن 18 عامًا، ستطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في «نظام الأحداث» والتي تشمل الفئة من عمر 7 سنوات إلى أقل من 18 سنة بيوم، وفي هذه الحالة يتم استدعاء ولي أمر الحدث، والتحقيق في وجوده وبحالة غيابه؛ يحضر بدلاً منه مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون القاضي قاضي أحداث ولا تطبق عقوبة السجن، ولكن تُطبق عقوبات بديلة بالمنع من تواجده في موقع معين لمدة محددة.

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إلى ذلك تشمل العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية «السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال»، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على شبكة المعلوماتية أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخل بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو أساليب تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

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