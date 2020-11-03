خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.

وقالت البرقية: «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين أن لا تروا أي مكروه».

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كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، برقية مماثلة لرئيس جمهورية الفلبين في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده، قال فيها: «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا أن لا تروا أي مكروه».

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