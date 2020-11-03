أخبار السعودية اليوم.. النيابة العامة توجه بضبط مطلقي النار بطريق عام.. و«الداخلية» تتعقب تجاوزات «الذوق العام» ومخالفي كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين؛ حيث وجّهت النيابة العامة بإلقاء القبض على أشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، فيما باشرت وزارة الداخلية حملات أمنية لتعقب مخالفات لائحة الذوق العام والإجراءات الوقائية المطبَّقة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وإلى التفاصيل:

إدانة سعودية للهجوم الإرهابي في جامعة كابول الأفغانية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

تعميم من «التعليم» بشأن المصروفات المدرسية.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

شددت وزارة التعليم على ملاك المدارس الأهلية والعالمية بضرورة عدم رفع أي أسعار للرسوم الدراسية إلا بعد موافقة إدارات التعليم المختلفة، على ألا تشمل الزيادة المدارس التي حصلت خلال 1438-1439هــ، إلا بعد التحقق من وجود تغيرات تستوجب تغير الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات، ورفضت وزارة التعليم، أي زيادة في أسعار التعليم المدارس الأهلية مالم تنظر اللجنة بها، مؤكدة أنها سوف تخالف من رفع الأسعار دون إشعار الجهات المختصة بذلك، وإشعار أولياء الأمور بها قبل نهاية العام الدراسي وفقًا لنظام المدارس الأهلية .

الوزير آل الشيخ يتحدث عن مستقبل «التعليم عن بعد».. ودور الجامعات

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، أن الجامعات شريك رئيس في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه يعوّل عليها الكثير لتحقيق التطور والتقدم من خلال البرامج والفعاليات التي تعزز من بناء الإنسان والمكان معًا، وأوضح آل الشيخ أهمية مراجعة الجامعات لهياكلها التنظيمية وفق استراتيجيات تراعي فيها احتياجاتها الآنية والمستقبلية، وتخصصاتها وبرامجها، وفروعها، وخططها التشغيلية على نحو يعزز من كفاءة الإنفاق.

أشخاص يطلقون النار في طريق عام.. والنيابة العامة توجّه بإلقاء القبض عليهم

وجّهت النيابة العامة بإلقاء القبض على أشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبات عدة قد ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يقومون بإطلاق النار من أسلحة نارية في الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات للخطر.

بالفيديو.. وزارة الداخلية تتعقب تجاوزات «الذوق العام» ومخالفي كورونا

تباشر وزارة الداخلية حملات أمنية لتعقب مخالفات لائحة الذوق العام والإجراءات الوقائية المطبَّقة بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، مؤكدة عبر «سناب الداخلية»، أن المخالفات المتعلقة بلائحة الذوق العام والإجراءات الاحترازية شملت ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة، وعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، فيما ناشد رجال الأمن عبر سياراتهم المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي؛ لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

عصابة تجمع أموال مجهولة المصدر بالرياض.. والشرطة تضبط عناصرها

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ «1.650.000» ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي، واتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من 4 مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم «بين العقدين الثالث والخامس»، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة.

عقوبة وغرامة الرسائل والمقاطع المسيئة بمواقع التواصل.. و«قانوني» يعلّق

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حدَّد خبير قانوني، عقوبة نشر الرسائل والمقاطع المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تنص على «السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال»، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على شبكة المعلوماتية أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخل بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو أساليب تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

رخصة المركبات المجدَّدَة عبر الصرّاف الآليّ.. «أبشر» توضح الآلية

أوضحت منصة أبشر، طريقة الحصول على رخصة المركبات التي تم تجديدها، عبر أجهزة الصراف الآلي، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حال تم تجديد استمارة السيارة عن طريق جهاز الصراف الآلي وسداد الرسوم المطلوبة، يدخل المستفيد على حسابه بمنصة «أبشر أفراد»، ويختار أيقونتي تجديد المركبات، تجديد رخصة سير المركبات. يأتي ذلك ردًا من المنصة على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين قال فيه، «تم تجديد استمارة السيارة عبر جهاز الصراف الآلي سداد ٦٠٠ ريال أين نحصل الاستمارة؟».

«أرقام رسمية» توضح حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة، وتم تسجيل 96 حالة في المدينة المنورة، وتلتها الرياض بتسجيل 49 حالة، وينبع بتسجيل 28 حالة، وسجَّلت الهفوف 24 حالة، والدمام 18، والمبرز 17، وجدة 16، وبريدة 15، وخميس مشيط 14.

وزارة الموارد البشرية: صرف الإعانة المالية بأثر رجعي بـ«شرط»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف الإعانة المالية للمستفيدين من التأهيل الشامل بأثر رجعي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «صحيح وقفوا الأثر الرجعي للمستفيدين من التأهيل الشامل، أنا ما قدرت أجيب تقرير من 7 أشهر عشان العيادات مغلقة بسبب كورونا، والآن مفتوحة ورفعت التقرير تم القبول، هل تنزل بأثر رجعي حق ٧ أشهر؟».

الأحوال المدنية تمنع تسجيل اسم «ملاك» بسبب فتوى شرعية بتحريمه

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدم جواز تسجيل تسمية المواليد باسم ملاك؛ لوجود فتوى شرعية بتحريمه، وذلك ردًّا على تساؤل ورد للوكالة عبر تويتر بشأن مدى جواز التسمية بالاسم المشار إليه، وجددت الوزارة التأكيد على الضوابط الخاصة بتسجيل الأسماء، وأهمها جواز تسجيل الاسم المعرف بـ «ال»، في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا مثل «البراء، العنود، الجوهرة، الوليد»، وتسجيل الاسم مجردًا من الألقاب «مثل السيد.. ».

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 9 مناطق سعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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