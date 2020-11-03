خطة مرورية لتنظيم زحام السير في الدرب

بدأت إدارة مرور منطقة جازان بتنفيذ خطة مرورية لتسهيل حركة السير وانسيابية كثافة الحركة المرورية للمركبات المتدفقة من المناطق الجبلية إلى محافظة الدرب شمال منطقة جازان، والتأكد من فرض السيطرة المرورية على كافة طرق وشوارع المحافظة. وأشرف أمس مدير مرور منطقة جازان العقيد علي المالكي ميدانيًا على تطبيق الخطة المرورية، ومتابعة انسيابية حركة المركبات في ملتقى الطرق الدولية الثلاثة الرابطة بين مثلث الدرب ومحافظات منطقة جازان وعسير ومكة المكرمة. وذلك بعد تنفيذهم الخطط المرورية للاستعداد المبكر، واستغلال كافة الإمكانيات البشرية والآلية لخدمة زوار المنطقة ومحافظاتها، حيث شهدت محافظة الدرب اعتدال أجوائها خلال إجازة نهاية الأسبوع المنصرم في ظل كثافة الحركة المرورية العالية، وزيادة عدد زوارها للتنزه والاستمتاع بأجوائها الربيعية.



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