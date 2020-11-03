مهندس سعودي يفوز بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان

فاز المهندس السعودي مؤيد إبراهيم مخشع بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، المركز الأول في تخطيط وتصميم حي سكني مستدام «مشروع متنزه الوادي»، الواقع في محافظة وادي الدواسر، وجرى كذلك تكريم عدد من ممثلي القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في المجلس، حيث كُرمت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري «فئة المؤسسات»، ورئيس مجلس إدارة «جمعية بنيان الخيرية» ندى البواردي عن «فئة الأفراد».

جاء ذلك اليوم خلال مشاركة وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في الاجتماع الـ18 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم ـ عبر تقنية الاتصال المرئي ـ برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.