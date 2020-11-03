جوازات مطار جدة تنهي اجراءات دخول أولى طلائع المعتمرين القادمين من الخارج

أنهت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس إجراءات دخول أولى طلائع القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مع انطلاق المرحلة الثالثة لعودة العمرة تدريجياً. وأكد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان بن محمد اليوسف جاهزية جوازات المطار لإنهاء جميع إجراءات دخول المعتمرين، بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، حيث جرى إعداد خطة عمل متكاملة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، لخدمتهم على أكمل وجه، ودعم جوازات المطار بالقوى البشرية واستخدام أحدث الأجهزة التقنية في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وأمان.



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