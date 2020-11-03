وحدة للإسكان التنموي ببر الشرقية

أقامت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أمس، بمقرها الرئيس بالدمام ورشة عمل للبدء بإنشاء وحدة الإسكان التنموي بالجمعية وفروعها بالتعاون مع برنامج الإسكان التنموي والذي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، إن الجمعية شرعت في إنشاء وحدة الإسكان التنموي من خلال بدء ورش عمل تعزيزا للشراكة مع وزارة الإسكان وتحقيقا لأهداف برنامج الإسكان التنموي.
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