السعودية اليوم / محافظ الشنان ‏يفتتح مزاد "دانة سلمى" للإبل بنسخته الأولى بالمحافظة ‏



حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

افتتح محافظ الشنان فايز بن حسن الحربي أمس مزاد "دانة سلمى" ‏للإبل بنسخته الأولى بمحافظة الشنان شرق منطقة حائل الذي يستمر ‏خمسة عشر يومًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة.‏

واطلع محافظ الشنان على تجهيزات موقع المزاد التي وفرتها ‏اللجنة ‏للمشاركين ‏في المزاد من ملاك الإبل والمهتمين ‏بالموروث والزوار كما ‏تجول في ساحة المزاد وأركان الأسر المنتجة المشاركة التي تضم ‏المنسوجات الخاصة بالإبل ‏والمشغولات ‏الحِرفية وتفقد المستشفى الميداني ‏التابع لمستشفى محافظة ‏الشنان العام مبديًا إعجابه بما شاهده من تجهيز ‏وتنظيم للمهرجان.‏

ثم انطلقت عروض الهجانة والخيول العربية الأصيلة. ‏

وأوضح محافظ الشنان ‏‏أن المزاد يهدف إلى توفير منظومة اقتصادية ‏متكاملة من حيث المستلزمات ‏والصناعات المتعلقة بالإبل وتنمية عوائده ‏للمجتمع والمهتمين بهذا ‏التراث العربي الأصيل وتأصيل تراث الإبل ‏وتعزيزه .

‏// انتهـى // ‏

17:18ت م

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