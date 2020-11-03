السعودية اليوم / تعليم الرياض ينفذ برنامج "الفحص الاستكشافي" لمشكلات الطلاب الصحيّة



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

تُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامج "الفحص الاستكشافي" للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الحالي.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين تعليم الرياض والقطاعات الصحية بالمنطقة ويهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وإحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية وإبلاغ أولياء الأمور بحالات أبنائهم الصحية وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم.

وبين أن الفحص يتم من خلال آلية خاصة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس

وأشار إلى تخصيص المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي خلال الفصل الدراسي الأول للصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ستخصص المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والرابع من المرحلة الابتدائية.

// انتهى //

17:17ت م

0160



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستُنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامج "الفحص الاستكشافي" للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي الحالي.وأوضح مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية الدكتور حمد الهاجري أن برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات يأتي في إطار التعاون بين تعليم الرياض والقطاعات الصحية بالمنطقة ويهدف إلى الكشف المبكر عن المشكلات الصحية المستهدفة بالفحص وإحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية وإبلاغ أولياء الأمور بحالات أبنائهم الصحية وإيجاد قاعدة بيانات للطلاب والطالبات الذين تم فحصهم.وبين أن الفحص يتم من خلال آلية خاصة تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19), وذلك من خلال تحديد موعد مناسب من قبل ولي أمر الطالب والطالبة لأقرب مركز صحي عبر تطبيق وزارة الصحة "موعد" وبعد إجراء الفحص يتم إدراج النتيجة بحساب الطالب عبر نظام (نور) ، كما يتم إرسال نتيجة فحص الطالب أو الطالبة عبر رسالة نصيّة إلى جوال ولي الأمر.وأشار إلى تخصيص المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي خلال الفصل الدراسي الأول للصف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ستخصص المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والرابع من المرحلة الابتدائية.// انتهى //17:17ت م0160

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.