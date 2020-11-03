السعودية اليوم / مدير فرع البيئة بتبوك يلتقي رئيس اللجنة الزراعية بغرفة المنطقة



تبوك 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

التقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي اليوم، رئيس اللجنة الزراعية بغرفة تبوك سالم محمد أبو عيينة وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالشأن الزراعي، وإيجاد الحلول لبعض المشكلات التي قد تواجه مربي الماشية بالمنطقة، بالإضافة إلى تفعيل استمرارية العمل والتنسيق بين الفرع واللجنة.

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17:12ت م

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