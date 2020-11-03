السعودية اليوم / سمو أمير حائل يستقبل المشرف العام على برنامج الأسرة ‏



حائل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز ‏أمير ‏منطقة حائل بمكتبه اليوم, ‏المشرف العام على برنامج ‏الأسرة الدكتورة ‏هيا بنت عبدالعزيز العواد, بحضور رئيس مجلس إدارة ‏التجمع الصحي ‏بحائل المهندس عبدالله الرخيص.‏ ‏

ونوه سموه ببرامج التطوير الصحي بالمنطقة ‏والجهود ‏المبذولة خلال المرحلة الماضية والخطوات التطويرية لتقديم ‏خدمة صحية ‏متطورة بإذن الله.

‏// انتهـى // ‏

16:38ت م

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