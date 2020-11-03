السعودية اليوم / أمين الشرقية يستعرض جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري وبرامج جودة الحياة



الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي للعام الحالي 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر المهمة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوّه المهندس الجبير بالدعم الكبير الذي يلقاه القطاع البلدي من قبل حكومتنا الرشيدة "أيدها الله" لتنفيذ المشاريع النهضوية خدمةً للوطن ومواطنيه، مؤكدًا على مضاعفة أعداد الفرق الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية التوعوية مكثفة وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، للحدّ من انتشار

وأشار إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليًّا للكشف عن عيوب الطرق، واهتمام الأمانة بمسح جميع مدن المنطقة ورصد عيوب مظاهر التشوه البصري، خلال الفترة القادمة مع الاستعداد لها ومعالجتها، وأن تكون جزءًا من العمل للاستفادة من المعايير والارتقاء بالمستويات المطلوبة.

عقب ذلك استعرض مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس شافي الخالدي، إنجازات وخطة معالجة التشوه البصري للأمانة، التي تضمّنت منجزات وجهود الأمانة والبلديات في شهر أكتوبر الماضي، في معالجة مظاهر التشوه البصري، حيث تضمنت إصلاح (44.630) مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (359.704) من الورود والأشجار، ومعالجة (73.138) مترًا طوليًا من الأرصفة، ومعالجة (158) واجهة مبنى ومحل، وكذلك إزالة (2.976) مترًا من الكتابات المشوهة، وإزالة (305.808) أمتار مكعبة من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (9.518) حاوية نظافة، إضافة الى إزالة (352) سيارة متهالكة، وإزالة (381) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة (21.972) من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء (مداخن التهوية، ودكتات، والتكييف وغيرها).

كما تضمنت إصلاح (463) محول كهرباء، وإزالة (482) حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائية، وإصلاح (165) لوحة إرشادية، وإزالة (50) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (283) من البائعين الجائلين المخالفين، وكذلك إصلاح (20.236) عمود إنارة متهالكًا، وإصلاح وتأهيل (727.221) مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتسوير (45005) من الأراضي الفضاء غير المسورة، إضافة إلى ملاحظات عناصر التشوه البصري في نفس الفترة ما قبل وبعد معالجتها، واستعراض البلديات لأهم معالجات مبادرة تحسين المشهد الحضري التي تأتي انطلاقًا من الجهود المبذولة من البلديات في معالجات عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإبراز أهم المنجزات.

عقِب ذلك قدم رئيسا بلديتي بقيق ورأس تنورة عرضا لأبرز المنجزات والمشروعات لتحسين المشهد الحضري في المحافظتين.

// انتهى //

16:13ت م

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الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسرأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي للعام الحالي 1442هـ للوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرنامج جودة الحياة في المنطقة، والتركيز على العناصر المهمة، حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، التي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.ونوّه المهندس الجبير بالدعم الكبير الذي يلقاه القطاع البلدي من قبل حكومتنا الرشيدة "أيدها الله" لتنفيذ المشاريع النهضوية خدمةً للوطن ومواطنيه، مؤكدًا على مضاعفة أعداد الفرق الميدانية للقيام بجولات وحملات صحية وإعلامية التوعوية مكثفة وتطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضرورة بذل جميع الجهود من قبل الأمانة لجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وحصر الملاحظات البلدية كافة، مع أخذ الاحترازات الوقائية.وأشار إلى أهمية استغلال الوحدة المتنقلة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تستخدمها الأمانة حاليًّا للكشف عن عيوب الطرق، واهتمام الأمانة بمسح جميع مدن المنطقة ورصد عيوب مظاهر التشوه البصري، خلال الفترة القادمة مع الاستعداد لها ومعالجتها، وأن تكون جزءًا من العمل للاستفادة من المعايير والارتقاء بالمستويات المطلوبة.عقب ذلك استعرض مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس شافي الخالدي، إنجازات وخطة معالجة التشوه البصري للأمانة، التي تضمّنت منجزات وجهود الأمانة والبلديات في شهر أكتوبر الماضي، في معالجة مظاهر التشوه البصري، حيث تضمنت إصلاح (44.630) مترًا مربعًا من حفر الشوارع، وتنسيق وزراعة (359.704) من الورود والأشجار، ومعالجة (73.138) مترًا طوليًا من الأرصفة، ومعالجة (158) واجهة مبنى ومحل، وكذلك إزالة (2.976) مترًا من الكتابات المشوهة، وإزالة (305.808) أمتار مكعبة من مخلفات الردم، ومعالجة وضع (9.518) حاوية نظافة، إضافة الى إزالة (352) سيارة متهالكة، وإزالة (381) من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإزالة (21.972) من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء (مداخن التهوية، ودكتات، والتكييف وغيرها).كما تضمنت إصلاح (463) محول كهرباء، وإزالة (482) حوشًا واستراحة ومخيمًا عشوائية، وإصلاح (165) لوحة إرشادية، وإزالة (50) من المظلات والهناجر، ومعالجة وضع (283) من البائعين الجائلين المخالفين، وكذلك إصلاح (20.236) عمود إنارة متهالكًا، وإصلاح وتأهيل (727.221) مترًا مربعًا من الحدائق وملاعب الأطفال، وتسوير (45005) من الأراضي الفضاء غير المسورة، إضافة إلى ملاحظات عناصر التشوه البصري في نفس الفترة ما قبل وبعد معالجتها، واستعراض البلديات لأهم معالجات مبادرة تحسين المشهد الحضري التي تأتي انطلاقًا من الجهود المبذولة من البلديات في معالجات عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وإبراز أهم المنجزات.عقِب ذلك قدم رئيسا بلديتي بقيق ورأس تنورة عرضا لأبرز المنجزات والمشروعات لتحسين المشهد الحضري في المحافظتين.// انتهى //16:13ت م0138

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