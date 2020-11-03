شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم ڤيينا.. السفارة بالنمسا تناشد السعوديين البقاء في المساكن والان نبدء بالتفاصيل
ناشدت سفارة المملكة في النمسا، جميع المواطنين المتواجدين في ڤيينا توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.
وجاءت هذه الخطوة بعد الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في قلب العاصمة النمساوية مساء أمس الاثنين وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
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