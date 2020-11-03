شكرا لقرائتكم توقعات الطقس اليوم .. غبار وأمطار وأبها تسجل 12 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-03 توقعات الطقس اليوم .. غبار وأمطار وأبها تسجل 12 مئوية مكة المكرمة تشهد أعلى درجة حرارة بـ38 درجة متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها. كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار على مناطق الحدود الشمالية وحائل، وأجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة. وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية، فيما تسجل أبها 12 درجة كأدنى درجة حرارة في السعودية.

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