أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة دخل في 2022

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها: إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.

وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في يناير، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

كُشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل.

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وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة ستستخدم لتمويل برامج اجتماعية.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: “ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب”.

وأكدت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل أن المبادرة ما زالت قيد الدراسة وأنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.

وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلًا من توزيعه بلا استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيًّا خلال السنوات القادمة.



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