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ضوابط دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الحج والعمرة، ضوابط دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة.
وقالت الوزارة، في بيان لها: “نرحب بالإخوة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم فحص PCR قبل دخولهم المملكة بأقل من 72 ساعة وأنهوا العزل الاحترازي لأكثر من 72 ساعة بعد وصولهم”.
وأضافت أنه يتم أيضًا استقبال الراغبين في أداء العمرة أو زيارة مسجد الرسول ﷺ والروضة الشريفة، بالتسجيل من خلال تطبيق اعتمرنا للحصول على التصاريح اللازمة”.
يذكر أن المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، انطلقت الأحد الماضي، عبر تطبيق أقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن.
فيما أعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها ببدء المرحلة الثالثة من العمرة، وخلالها سيتم السماحُ بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، للقادمين من الخارج إضافة للمواطنين، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يوميًّا و60 ألف مصلّ.
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