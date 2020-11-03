دراسة تكشف عن خلايا دماغية تعمل كفهرس لذكريات البشر

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة إلى أنه يمكن للبشر تذكر بعض التجارب بوضوح كما لو كانوا يشاهدون فيلمًا؛ بفضل الخلايا الزمنية في الأدمغة التي تفهرس الذكريات بترتيب زمني.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اكتشف باحثون من الولايات المتحدة الخلايا الكامنة وراء ما يسمى بالذاكرة العرضية، من خلال دراسة نشاط الدماغ للأشخاص.

خلايا بمثابة الفهرس:

تم اكتشاف الخلايا الزمنية لأول مرة في الفئران في عام 2011، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف نشاطها لدى البشر.

وقال مؤلف البحث وجراح الأعصاب، برادلي ليجا، من مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس الأمريكية: “تلك الخلايا تُنشئ فهرسًا بالأحداث عبر الزمن، ويمكن تجميع كل الأحداث معًا بطريقة منطقية”.

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ودرس ليجا وزملاؤه أدمغة 27 شخصًا كانوا ينتظرون الجراحة لعلاج الصرع الشديد، كجزء من التحضير قبل الجراحة، وتم زرع أقطاب لكل مريض- أحدهما في الحُصين، وهو جزء في المخ، والآخر في القشرة الشوكية الداخلية ، وكلا المنطقتين من الدماغ مخصصتان لإدراك الوقت وتذكر الأحداث.

نتائج الدراسة:

وقام الباحثون بقياس نشاط خلايا الدماغ الفردية، حيث قام كل مريض أولًا بدراسة تسلسل من 12 أو 15 كلمة معروضة على شاشة الكمبيوتر خلال فترة 30 ثانية، وبعد ذلك، طُلب منهم تذكر الكلمات التي شاهدوها.

ووجد الفريق عددًا صغيرًا من الخلايا التي أطلقت في نقاط محددة أثناء تذكر الأشخاص لسلسلة الكلمات.

وقال ليجا: “الخلايا الزمنية التي وجدناها، تقوم بتحديد أجزاء منفصلة من الوقت خلال هذه الأحداث التي تبلغ مدتها 30 ثانية تقريبًا”.

ووفقًا للفريق، فإن هذه الطوابع الزمنية هي التي ساعدت المشاركين على تذكر متى- وبالتالي بأي ترتيب- شاهدوا كل كلمة.



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