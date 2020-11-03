بالفيديو.. القبض على شخصين أطلقا النار في الهواء داخل أحد الأحياء بالرياض

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - واس

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يطلقان النار في الهواء داخل أحد الأحياء وفي الطرق العامة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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