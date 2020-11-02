شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع التدريب المهني لقطاع الشباب في اليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.

وسيجري بموجب الاتفاقية التي وقعها عبر الإتصال المرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وممثل البرنامج في اليمن أووك لوتسما، تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 اشخاص في محافظات: حضرموت، ذمار، إب، لحج.

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