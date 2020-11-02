شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل جائزة جدة للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس، حفل إعلان وتتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز.

وألقى رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب كلمة شكر فيها سمو محافظ جدة على الرعاية والتشريف والدعم لهذه الجائزة التي تصب في مصلحة جدة.

وبين أن لجان التحكيم شكلت بعناية ممن لهم خبرات محلية وعالمية سابقة في تحكيم الجوائز، حيث كانت كل مبادرة تقيم باستقلالية تامة وبما يرتقي لمكانة الجائزة كحراك ثقافي وإبداعي بالمحافظة بمجالاتها الستة وتحفيز المبدعين واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي في المجالات المختلفة.

عقب ذلك اعتمد الأمير مشعل بن ماجد النتائج النهائية والفائزين للنسخة الثالثة من الجائزة, ثم شاهد سموه والحضور فيلمًا تعريفيًا عن جائزة جدة للإبداع.

ثم استعراض المراكز الثلاثة الأول من الفائزين بمجالات الجائزة الستة بعدما شاهد الحضور عرضًا مرئيا تعريفيًا عن تلك المبادرات، حيث توّج سموه، المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن" وهي : مبادرة "القاعدة النورانية" والمقدّم من " شركة مجموعة الفرقان للتعليم وتقنية المعلومات" وذلك بالمركز الأول، ومبادرة "مركز التميّز البحثي في اللغة العربية والمقدمة من "جامعة الملك عبدالعزيز" بالمركز الثاني ، ومبادرة "الأنامل الفصيحة - تعليم لغة القرآن للطلبة الصم في المرحلة الجامعية" والمقدّمة من "جامعة الملك عبدالعزيز" بالمركز الثالث.

كما توّج سموه، المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الحكومي وهي : مبادرة " تعزيز مكانة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية" والمقدم من " جامعة الملك عبدالعزيز " بالمركز الأول ، ومبادرة " تحديد موقع تهريب كابل زيتي ٣٨٠ ك.ف والمقدمة من "الشركة السعودية للكهرباء" بالمركز الثاني ، ومبادرة " الفحص الاستكشافي " والمقدمة من " مديرية الشؤون الصحية بجدة " بالمركز الثالث.

فيما توّج سمو محافظ جدة المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع الأمني وهي مبادرة " مجتمع واحد أمن واحد وقدّمتها إدارة دوريات الأمن بجدة بالمركز الأول، ومبادرة " بادر لتحقيق السلامة في منزلك نحن معك " وقدمتها " الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة" بالمركز الثاني.

كما توّج سموه المبادرات الفائزة بجائزة الإبداع المجتمعي وهي : مبادرة "أطفال آمنون" وقدّمتها "جمعية الوداد الخيرية" بالمركز الأول، ومبادرة " همم جميل " وقدمتها " شركة عبداللطيف جميل للتطوير التجاري" بالمركز الثاني، ومبادرة " مكتب الخدمات التطوعية " وقدّمها " مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز " بالمركز الثالث.

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وعن إبداع رواد الأعمال، توّج الأمير مشعل بن ماجد مبادرة " منصة جليسة " بجائزة المركز الأول تلتها مبادرة " مسلسلات ممتعة هادفة للأطفال " بالمركز الثاني ، فيما حققت مبادرة " تحالف أزير للاتصالات " المركز الثالث.

أما إبداع الأفراد، توّج سمو محافظ جدة مبادرة " عين ترعاها عين " والمقدمة من الدكتور محمد عبدالواسع قوقندي، بالمركز الأول، ومبادرة "دعم فرص الجذب السياحي الداخلي والخارجي" وقدمها "ريان سحاحيري"، بالمركز الثاني، فيما حصلت مبادرة " جدة تسمعكم " والمقدمة من " ملاك الحارثي " على المركز الثالث.

عقبها، دشّن الأمير مشعل بن ماجد النسخة الرابعة من الجائزة التي تهتم بالجانب الرقمي والتقني تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠.

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكبير لصروح العلم وللأساسات القوية التي نسير عليها.

وقال سموه: جائزة جدة تحكيمها ليس على مستوى بسيط، بل ضمن منظومة تعاون كبرى، ونطمح السنة القادمة أن يكون العدد أكبر وأن تكون المبادرات أكثر تميزاً.

وأكد سمو الأمير مشعل بن ماجد أن التميز هو تغير المجتمع ومتطلباته وأن تكون جائزة جدة العام القادم عن التقنية ونطمح بمشاركة قوية مميزة من الشباب وبأعداد كبيرة وموضوعات أكثر تميزا ونحن دائماً متفائلين وفخورين بشبابنا وفتياتنا.

وعد سموه جامعة الملك عبدالعزيز الجامعة الأم في جدة وهي الحاضنة الكبيرة الأساسية لجائزة جدة للإبداع بمشاركة جامعة جدة وجامعة عفت مع وجود مشاركات متعددة من الجامعات الأهلية في المحافظة ولكن هذه الجامعات الثلاث هي الأساس وتجارب جامعة الملك عبدالعزيز غنية وكبيرة ونحاول أن يطلع عليها المجتمع ونبرز عملها القائم وجهودها المبذولة التي نفخر بها.

وقال سمو الأمير مشعل بن ماجد في ختام تصريحه: جائزة جدة للمبدعين والمبدعات ونتمنى مشاركة منهم أكبر بالأفكار ونحن مستعدون لدعم أفكارهم ودعم المبادرات وإيجادها من أسس رؤية المملكة 2030 المتميزة والعالم حاليا يتغير من مبادرة وكان لدينا ندوات لتعريف الشباب على البدء بالمبادرات، ونحن نؤسس لعمل كبير ونتمنى أن يكون العام القادم أكبر والشباب والفتيات لديهم الهمة، ونعول عليهم أن ينقلونا إلى المنطقة المتميزة.