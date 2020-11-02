شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هبوط أرضي بسبب الصرف الصحي في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

بعد محاولات من قبل المياه بمركز صفوى لحل مشكلة نزيف الصرف الصحي الذي حدث بجانب محطة تجميع المياه قبل يومين وبعد الانتهاء من إيقاف نزيف المياه، تأتي مشكلة جديدة وهي هبوط أرضي لا يبعد إلا أمتار قليلة فقط عن كسر الخط السابق.

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