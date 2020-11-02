شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بصاحب مركز يبيع إطارات مستعملة في الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز يختص في تجارة إطارات السيارات بمحافظة الخفجي، وذلك إثر صدور حكم قضائي يٌدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة حيث ضبطت 84 إطارا مستعملا ومعروضا للبيع بمقر المنشأة، وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.