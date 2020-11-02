2020-11-03

ماذا تعرف عن الملاءة المالية كأحد شروط الحصول على الإقامة المميزة؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال مركز الإقامة المميزة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الملاءة المالية هي أحد اشتراطات الحصول على الإقامة المميزة.

وأشار المركز إلى أن الملاءة المالية يقصد بها إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في المملكة العربية السعودية.

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وأوضح المركز أن المعايير تختلف بحسب الحالة المادية لكل متقدم وعدد التابعين له، ويتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية عند تقديم الطلب، داعيًا إلى الاتصال على الرقم (920000087) عند الرغبة بمعرفة المزيد عن الإقامة المميزة.

يذكر أن مركز الإقامة المميزة، بدأ قبل أشهر، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” saprc.gov.sa.

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.



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