شكرا لقرائتكم إطلاق نار في محيط كنيس يهودي بـ النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-03 إطلاق نار في محيط كنيس يهودي بـ النمسا متابعات الخليج 365 - متابعة انتشرت شرطة النمسا في محيط كنيس يهودي بعد أنباء عن إطلاق نار. Advertisements ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة نمساوية، إصابة شرطي نمساوي بجروح خطيرة في إطلاق النار على الكنيس اليهودي في فيينا. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في محيط كنيس يهودي بـ النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.