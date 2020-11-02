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فيديو.. 3 حقوق في سياسة استرجاع واستبدال المنتج
منها أن تكون مكتوبة بلغة عربية بأسلوب واضح ومفهوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
شدد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، على أهمية معرفة سياسة الاسترجاع والاستبدال في المحلات والمتاجر الإلكترونية قبل شراء أي منتج.
وقال الحسين في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إن هناك حقوق لاسترجاع أو استبدال المنتج، أولها السلعة المعيبة التي يتم استبدالها فورًا أو استرجاعها.
أضاف أنه يجب أن تكون سياسة الاستبدال والاسترجاع مكتوبة بلغة عربية بأسلوب واضح ومفهوم ومحدد فيها الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال، وثالثًا وضع سياسة الاستبدال في مكان واضح أو عند صناديق المحاسبة.
ولفت متحدث التجارة إلى أن لكل محل أو متجر سياسة مختلفة للاستبدال والاسترجاع؛ وذلك لتعزيز التنافسية بين المنشآت.
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