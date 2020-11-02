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شكرا لقرائتكم الارتباط الوظيفي لمنسوبي التجارة أعلى من المعدل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الارتباط الوظيفي لمنسوبي التجارة أعلى من المعدل العالمي
سجل 80% خلال 2019 ونسبته 79% دوليًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التجارة أنها تعمل في بيئة عمل حاضنة ومحفزة لهذا الارتباط الوظيفي لمنسوبيها أعلى من المعدل العالمي، مسجلًا 80% خلال 2019.
وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك بحسب معيار الارتباط الوظيفي المستدام لدى وزارة الموارد البشرية، حيث إن معدل الارتباط الوظيفي المستدام في القطاع الحكومي نسبته 79% دوليًّا و73% محليًّا.
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