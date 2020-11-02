- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم القبض على مفحط الشرقية وإحالته إلى الهيئة المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مفحط الشرقية وإحالته إلى الهيئة المرورية
قاد بتهور وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وقاد بشكل متهور في المنطقة الشرقية.
وجاء ذلك تفاعلًا من المرور مع مقطع فيديو متداول يبين قائد المركبة وهو يمارس التفحيط ويقود بتهور معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور: إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
4 تصرفات خاطئة:
وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:
– الانشغال مع بقية ركاب المركبة
– تأمل المناظر الخارجية
– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة
– كذلك استخدام الهاتف المحمول.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مفحط الشرقية وإحالته إلى الهيئة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.