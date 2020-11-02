2020-11-02

القبض على مفحط الشرقية وإحالته إلى الهيئة المرورية

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة مارس التفحيط وقاد بشكل متهور في المنطقة الشرقية.

وجاء ذلك تفاعلًا من المرور مع مقطع فيديو متداول يبين قائد المركبة وهو يمارس التفحيط ويقود بتهور معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور: إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

4 تصرفات خاطئة:

وكانت إدارة المرور قد حذرت من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة، داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

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وأوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي:

– الانشغال مع بقية ركاب المركبة

– تأمل المناظر الخارجية

– محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

– كذلك استخدام الهاتف المحمول.





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