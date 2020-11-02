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شكرا لقرائتكم التشهير بمواطن في الخفجي بسبب بيع الإطارات المستعملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التشهير بمواطن في الخفجي بسبب بيع الإطارات المستعملة
تم تغريمه ماليًّا ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة
متابعات الخليج 365 - الخفجي
شهرت وزارة التجارة بمواطن في الخفجي؛ بسبب حيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة.
وقالت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: إن متابعات الخليج 365 علي بن محمد يحيى حنتول صاحب المركز العصري الحديث لصيانة السيارات تم مخالفته بسبب حيازة وتخزين وبيع الإطارات المستعملة، حيث تم توقيع العقوبات عليه من المحكمة الجزائية في الدمام.
أما العقوبات فهي غرامة مالية ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
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